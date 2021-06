Secretário de Rio Bonito visita Centro de Desenvolvimento de Vôlei

No intuito de conhecer a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Voleibol em Saquarema, o secretário de Esporte e Lazer, Bernardo Oliveira, juntamente ao coordenador de Esportes, Ossian Silva, realizaram uma visita técnica na última semana ao complexo esportivo. que é responsável pela preparação e desenvolvimento das seleções de base e adulta do vôlei brasileiro.

O espaço é referência mundial na preparação e desenvolvimento das seleções de base adulta para atletas de alto rendimento sendo administrado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

“Estamos abrindo grandes portas para o nosso município na área do esporte. Em breve realizaremos grandes parcerias com essas instituições. O Vôlei tem muito espaço dentro das escolas e precisamos trabalhar com bons olhos esta modalidade” enfatizou Bernardo.

De acordo com a CBV em outubro de 2001 foi feita a criação do Centro de Desenvolvimento de Voleibol – Saquarema, que contou coma parceria do Governo Federal, do Ministério de Esportes e Turismo e da Prefeitura de Saquarema. O CDV ocupa uma área de 108 mil m² e objetivo é concentrar em um só local todas as instalações e equipamentos necessários para o treinamento de equipes esportivas, tendo em vista a formação, o desenvolvimento e a reciclagem de recursos humanos.