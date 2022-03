Secretário de Niterói é ameaçado e entra no Programa de Proteção de Testemunha

O Disque 100 recebeu informações de ameaças de assassinato contra Raphael Costa, secretário de Direitos Humanos de Niterói, após a denúncia que apresentou na ONU contra o governo estadual; pela omissão em violações de direitos humanos, principalmente em áreas de milícia. A Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro está investigando as ameaças de morte, que estão sendo feitas através de mensagens e ligações há cerca de uma semana.

O secretário Raphael abriu o Registro de Ocorrência na 77ª Delegacia, solicitando investigação da origem das ligações e mensagens. O Programa de Proteção a Testemunhas entrou em contato com o secretário e agendou para a próxima terça-feira, 30/03, uma reunião para avaliação do caso e estudo das medidas necessárias, que podem incluir uso de colete a prova de balas e até a saída do estado do Rio.

Em 2021, o secretário já havia recebido ameaças, principalmente durante a atuação da secretaria em defesa dos moradores do Prédio da Caixa, conhecido por ser utilizado por organizações criminosas para venda de drogas e exploração da prostituição. No entanto, é a primeira vez que ele decide vir a público.

“O Programa de proteção de Testemunha acabou de entrar em contato comigo para orientar que eu entre no programa. Nunca fui de alimentar esse tipo de polêmica. Já fui ameaçado outras vezes ano passado, principalmente no caso do Prédio da Caixa. Mas dessa vez estamos muito preocupados com minha segurança, pela gravidade e insistência das ameaças, então estamos precisando dar visibilidade ao que está acontecendo. Querem intimidar e constranger nossa luta pela vida e pela justiça, mas não vão nos calar”, contou Raphael.

O governo do estado do Rio de Janeiro foi denunciado no Comitê de Direitos Humanos da ONU. A petição foi entregue na sexta-feira (18), por Raphael Costa, no escritório do Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU em Nova Iorque. A denúncia tomou como base dois relatórios: o primeiro, produzido por advogados, juristas e acadêmicos da OAB Niterói, no qual detalha a omissão e participação do governo estadual em diversos casos de violações de direitos e violência, e o segundo, produzido pela Defensoria Pública do Estado do Rio, que expõe os casos de prisões baseadas em reconhecimento fotográfico.