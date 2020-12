Secretário de Fazenda de Cabo Frio morre vítima de Covid-19

Aos 50 anos, morreu na sexta-feira, vítima de Covid-19, o secretário municipal de Fazenda de Cabo Frio, Bruno Aragutti. Ele estava internado desde a última terça-feira (15), no Hospital Santa Izabel. Segundo informações ele foi transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) na quinta-feira (17).

O falecimento do secretário foi confirmado pela prefeitura, que informou que Bruno morreu após sofrer um infarto, em decorrência da Covid-19, na madrugada de sexta-feira. Bruno era advogado e estava na pasta desde agosto deste ano, já tendo exercido as funções de Procurador Geral do município. A Prefeitura de Cabo Frio decretou luto oficial de três dias pela morte de Bruno Aragutti, que deixou esposa e duas filhas.