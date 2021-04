Secretário de Direitos Humanos de Niterói discursa em encontro da ONU

O secretário municipal de Direitos Humanos de Niterói, Raphael Costa, foi o único brasileiro convidado para participar e discursar no 20º encontro mundial de gestores públicos promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU), que se encerra nessa quarta-feira (21). Além de ser o único brasileiro, Costa é o primeiro niteroiense a ocupar este lugar.

“É uma grande oportunidade para revisar as políticas e prioridades da ONU e compartilhar as experiências exitosas que vem destacando Niterói no cenário global”, afirmou o secretário.

Na carta-convite ao secretário o presidente do Conselho Social e Econômico e Social (Ecosoc), Frederick Musiiwa Makamure Shava, cita os desafios da pandemia que ameaçam os direitos dos mais vulneráveis. Além disso, elogia a atuação do secretário, que implementou uma nova secretaria e desenvolveu políticas públicas inovadoras de promoção de direitos.

A Secretaria de Direitos Humanos de Niterói foi criada no dia 2 de fevereiro, e em menos de dois meses promoveu iniciativas como, por exemplo, inaugurar o Centro de Cidadania, o Comitê de Liberdade Religiosa, o Centro de Mediação de Conflitos, o Observatório de Igualdade Racial e o Núcleo de Atendimento de Migrantes e Refugiados.

O 20º encontro vai reunir gestares públicos do mundo todo para debater o papel dos governos no combate às violações de direitos durante a pandemia, e decidir mecanismos de fortalecimento de políticas públicas, como fundos de financiamento e ações humanitárias das Nações Unidas.