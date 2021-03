Secretário de Desenvolvimento de Maricá palestra na ONU

O evento Istanbul Innovation Day 2021 é um programa de oito semanas organizado pelas Nações Unidas e que acontece de forma virtual. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá, Igor Sardinha, participou esta semana do fórum para impulsionar novas parcerias e expandir fronteiras sobre projetos de desenvolvimento econômico. O evento vai até 20 de abril.

A ideia é redefinir os projetos de desenvolvimento das cidades e pautar novos modelos econômicos e sociais que estejam ligados a tecnologia.

“Recebi o convite com alegria e satisfação por ver o modelo, construído em Maricá, chegar ainda mais longe. Quando a discussão chega à ONU, a gente percebe o quanto estamos avançando e chamando a atenção para esse modelo de desenvolvimento inclusivo e sustentável, preocupado na geração de oportunidades no combate às desigualdades”, disse o secretário.

Políticas públicas que buscam justiça social são o foco do Igor. Um exemplo é a Moeda Social usada em Maricá, a Mumbuca, que tem como objetivo financiar uma bolsa mensal e outros benefícios para os moradores através de uma moeda local usada em uma comunidade específica para a recuperação da economia.

Igor compartilhou na palestra sua experiência em projetos do fundo de renda básica universal. Ele dividiu também suas ideias de modelos econômicos alternativos voltados para a geração de emprego, crédito para o micro e pequeno, e proteção aos trabalhadores informais.

“Eu sou parte integrante do desenvolvimento do programa ao longo dos anos em Maricá. Na pandemia, nós construímos um programa chamado PAT (Programa de Amparo ao Trabalhador) que protege o trabalhador informal com 1 salário mínimo mensal e outro que se chama PAE (Programa de Amparo ao Emprego), que subsidia a folha de pagamento de empresas da cidade pagando um salário mínimo por trabalhador com a mesma se comprometendo a não demitir”, explicou ele.