Secretário de Axel deixa prefeitura para apoiar Freixo e Lula

O secretário municipal de Educação de Niterói, Vinícius Wu, está deixando o cargo. Ele está na função desde janeiro de 2021, quando teve início o governo Axel Grael. A saída dele do governo se dá para apoiar as candidaturas do deputado federal Marcelo Freixo (PSB), ao governo do Estado, e de Lula para a Presidência da República.

Wu é Mestre e Doutorando em Comunicação Social pela PUC-Rio e Bacharel em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ainda não há informações de quem será o seu substituto.

Em sua rede social, Vinícius Wu se pronunciou. Disse que “não há nada mais importante neste ano do que derrotar Bolsonaro. “Sempre defendi a unidade do campo progressista em torno das candidaturas com maior viabilidade e condições de vencer as forças do atraso. Atuei nos últimos anos em defesa da construção de uma frente de esquerda, capaz de atrair o centro e conquistar a maioria da sociedade”, disse.

Ainda segundo ele, após muita reflexão, conversas, análise do cenário, decidiu apostar nas candidaturas de Lula e Freixo para derrotar Bolsonaro no Rio e no Brasil.

“Por coerência ao que venho defendendo há alguns anos, abraço essa que já é a candidatura que demonstrou maior capacidade de agregação e articulação para reconstruir o estado do Rio com base numa plataforma progressista, alinhada ao projeto representado por Lula no plano nacional. Portanto, agora é Lula, agora é Freixo!”, concluiu.