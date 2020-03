Secretaria municipal do Idoso de Niterói lança cartilha com orientações sobre o coronavírus

O crescimento da pandemia de coronavírus no Rio e no Brasil colocou os filhos em alerta quanto à segurança para os idosos. Muitos demonstram medo pelo fato de o contato dos idosos ser intenso nos espaços. No entanto, a Secretaria municipal do Idoso de Niterói lançou uma cartilha sobre os cuidados com o coronavírus e a distribuiu para todos os idosos da cidade.

Segundo o secretário municipal do Idodo, Beto Saad, não há motivo para pânico, mas é preciso que o idoso seja preservado pela família. “Seguindo as recomendações do governo federal, estadual e municipal queremos proteger o maior público que pode ser atingido pelo Covid19 que é o idoso. Por isso, paralisamos todas as atividades fisicas, como a do projeto Gugu, e estamos criando programações e jogos para que eles se distraiam em casa”, disse o secretário.

Ele aproveitou a ocasião para comunicar o adiamento da terceira edição do Fest Voice Maturidade, evento que seria realizado dia 25/03 e 1º/ 04 (que durante seu período de inscições teve a participação de 18 homens e 26 mulheres), do Festival de Poesia, que iria acontecer no dia 29/03 e do Concurso de Fotografia, que aconteceria no Campo de São Bento, em Icaraí. “Estão todos adiados e sem previsão de nova data até que possamos avaliar o cenário da pandemia durante as próximas semanas”, ressaltou Saad.

Na última semana Beto Saad divulgou um vídeo dizendo para o idoso ter precaução e se prevenir. “Mostrei as formas de cumprimentos sem apertos de mão, a importância do uso de álcool gel e evitar locais fechados e com grande aglomeração”, ressaltou o secretário, que entre outras atuações solicita também a entrega de quentinhas no restaurante popular para os idosos, que são 60% do público do local.

CARTILHA DE PREVENÇÃO

Para evitar a proliferação do vírus, a Cartilha da Secretaria Municipal do Idoso recomenda medidas básicas de higiene, como lavar bem as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com água e sabão, e, de preferência, utilizar toalhas de papel para secá-las.







Além do sabão, outro produto indicado para higienizar as mãos é o álcool gel, que também serve para limpar objetos como telefones, teclados, cadeiras, maçanetas, etc. Para a limpeza doméstica recomenda-se a utilização dos produtos usuais, dando preferência para o uso da água sanitária (em uma solução de uma parte de água sanitária para 9 partes de água) para desinfetar superfícies.

Utilizar lenço descartável para higiene nasal é outra medida de prevenção importante. Deve-se cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Também é necessário evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.

Para a higienização das louças e roupas, recomenda-se a utilização de detergentes próprios para cada um dos casos. Destacando que é importante separar roupas e roupas de cama de pessoas infectadas para que seja feita a higienização à parte. Caso não haja a possibilidade de fazer a lavagem destas roupas imediatamente, a recomendação é que elas sejam armazenadas em sacos de lixo plástico até que seja possível lavar.

Além disso, as máscaras faciais descartáveis devem ser utilizadas por profissionais da saúde, cuidadores de idosos, mães que estão amamentando e pessoas diagnosticadas com o coronavírus. Também é importante que as pessoas comprem antecipadamente e tenham em suas residências medicamentos para a redução da febre, controle da tosse, como xaropes e pastilhas, além de medicamentos de uso contínuo.

Produtos de higiene também devem ser comprados e armazenados como uma medida de prevenção. No caso das crianças, recomenda-se que os pais ou responsáveis, adquiram fraldas e outro produtos em uma maior quantidade para que se evite aglomerações em supermercados e farmácias.