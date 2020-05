Secretaria Estadual de Fazenda sem recursos para pagar servidores em agosto

O secretário estadual de Fazenda, Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, informou que o governo do Rio, a partir do mês de agosto, não terá recursos para pagar aos servidores públicos estaduais, e depende de socorro financeiro da União.

Luiz Cláudio afirma ainda que nem o pagamento do mês de julho está garantido, com a situação se agravando com a chegada da pandemia de Covid-19, que dificulta a arrecadação de ICMS e a redução da receita de royalties, que representa impacto de cerca de R$ 15,7 bilhões nos cofres do estado.