Secretaria e Inea promovem a Semana do Ambiente 2020

Em meio ao enfrentamento da Covid-19, o Estado do Rio absorve impactos positivos do isolamento social no meio ambiente. Por isso, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) promovem programação especial para a população se abastecer de sustentabilidade nesta quarentena.

Entre as ações, os órgãos ambientais vão divulgar dados inéditos de melhora da qualidade ambiental no estado entre março e maio deste ano, que vão desde a melhora expressiva na qualidade do ar, dados sobre balneabilidade das praias até o aparecimento de espécies endêmicas da Mata Atlântica nas unidades de conservação.

A educação ambiental também vai entrar na onda das lives. No Instagram do Programa Vem Passarinhar RJ (@vempassarinharRJ), no Dia Mundial do Meio Ambiente (5) e no sábado (6), o biólogo do Inea João Rafael Marins chama especialistas e convidados para falar sobre ornitologia e preservação da biodiversidade. As unidades de conservação estaduais também vão promover eventos online pelas redes sociais com a temática ambiental.

Ao longo da semana, a Seas e o Inea lançarão publicações para o público infantil: “Lixo não é brincadeira. Ou pode ser?”, o livro de colorir “Flora e Cauã em um dia no parque”, a cartilha e o jogo da memória “10 espécies ameaçadas do Rio de Janeiro”, tudo para conscientizar e ensinar os pequenos a importância e como cuidar dos recursos naturais. Com relação à coleta seletiva, a pasta ambiental lança a cartilha “Vamos cuidar do lugar onde vivemos”, que mostra os perigos do descarte incorreto de resíduos e convida a repensar os hábitos de consumo.

No âmbito técnico, o Inea vai lançar a nova edição da Revista Ineana, periódico interdisciplinar que tem como objetivo disseminar e debater as questões ambientais fluminenses, com os artigos vencedores do 1º Prêmio de Meio Ambiente do instituto. O instituto também promoverá o 1° Seminário Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). O evento será online e transmitido pelo YouTube. Por meio da plataforma online da Universidade do Ambiente, a Agência Nacional das Águas disponibilizou quatro cursos à distância sobre legislação e gestão de recursos hídricos.

PROGRAMAÇÂO:

QUARTA-FEIRA

14h: Live do Parque Estadual do Desengano na Trilha da Cássia com palestra sobre a água no Facebook do parque

15h: Palestra on-line do Parque Estadual da Serra da Tiririca “Uso de smartphones para monitoramento de ambiente natural com fotos e marcadores de localização”. Inscrição: https://bit.ly/2M5QgTe

Lançamento da nova edição da Revista Ineana

QUINA-FEIRA

10h: Palestra on-line “O Refúgio de Vida Silvestres do Médio Paraíba, gestão e desafios”. Link no Instagram @revismep.inea no dia do evento.

10h30: 1° Seminário Estadual de RPPNs – https://eventosrppn2020.wixsite.com/inea/sobre-o-evento

15h: Live “Conhecendo a RESEX”, promovida pela Reserva Extrativista Estadual de Itaipu. Inscrição: https://bit.ly/2M5QgTe

Lançamento do livro de colorir “Flora e Cauã: Um dia no parque”

SEXTA-FEIRA (Dia Mundial do Meio Ambiente)

9h: Live “Conhecendo a sede do Parque Estadual do Desengano” no Facebook do parque

15h: Palestra on-line ”Ciclo Hidrológico e o Parque Estadual da Serra da Tiririca”

18h: Live sobre o Programa Vem Passarinhar RJ no Instagram @vempassarinharj

Lançamento da cartilha “Vamos cuidar do lugar onde vivemos”

SÁBADO

18h: Live no Instagram @vempassarinharj: Passarinhar muda vidas

Lançamento da cartilha “Lixo não é brincadeira. Ou pode ser?”