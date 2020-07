Secretaria do Idoso lança projeto ‘Cartão em Casa’

A Secretaria do Idoso de Niterói possui agora um novo serviço de auxílio aos niteroienses que fazem parte da terceira idade. Agora a entrega do cartão de identificação para as vagas especiais de estacionamento são entregues nas casas dos idosos. De acordo com a Secretaria, a ideia do projeto Cartão em Casa surgiu após o fechamento temporário do posto avançado de atendimento ao idoso no Niterói Shopping, no Centro.

“A ideia surgiu como forma de incentivo ao distanciamento social e preservação da saúde dos idosos, um dos grupos mais vulneráveis em relação à Covid-19. Basta a pessoa acima dos 60 anos enviar através do número (21) 99413-2993 o número de identidade, o número do CPF, a foto do comprovante de residência e um número para contato. Nós já entregamos mais de 100 cartões”, informou o secretário Michel Saad Neto.

Niterói conta hoje com aproximadamente 100 mil idosos, segundo dados da Secretaria do Idoso do município.

“Desde o dia 16 de março os idosos estão em distanciamento social e nós buscamos alternativas para dar suporte da melhor maneira possível a esses idosos. Niterói possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) alto, então boa parte dos idosos tem as suas próprias casas e acabam ficando um pouco mais distantes das famílias”, contou Saad.

O projeto Cartão em Casa se junta a mais três iniciativas lançadas recentemente pela pasta.

“Nós começamos com a ‘Quarentena Legal’ disponibilizando para eles nas plataformas digitais vídeos de exercícios físicos, dicas de especialistas, de música entre outros. Posteriormente veio o ‘Alô Idoso’ onde nós ligamos para os números cadastrados uma vez por semana para um bate-papo e algum auxílio específico caso necessário. Nós também firmamos uma parceria com o Haras Morena Resort onde levamos através das plataformas digitais receitas dadas por chefs do local”, declarou Michel.