Secretária do Clima quer zerar emissão de carbono no Caramujo

A Secretaria Municipal do Clima de Niterói (Seclima) comemorou um ano de atuação na cidade e o responsável pela pasta, Luciano Paez, contou sobre as ações e planos para o futuro. O projeto de neutralização das emissões de carbono no Caramujo e a participação na Rio+30, que acontecerá em junho, além das principais apostas para a melhora do meio ambiente na cidade.

Para esse ano a ideia é promover a educação climática no município com aumento de carga horária nas escolas, parte do projeto de Escola no Clima. A redução da emissão de gases também é uma atribuição da pasta, que visa a neutralização dessas emissões na Zona Norte e que está na fase de implementação. “Será uma importante agenda integrada da Seclima com a comunidade. Todos nós estamos sendo afetados pelos eventos extremos, porém a população mais vulnerável será mais impactada. Por isso estamos dedicados neste projeto que se inicia no Caramujo e será replicado para as demais comunidades da cidade nos próximos anos”, garantiu.

Sobre a participação da secretaria na Rio+30, Paez disse que será um encontro muito importante para consolidação das políticas públicas de adaptação das cidades mundo afora. “Ano passado assinamos um convênio com a cidade do Rio para criarmos um plano de trabalho em conjunto sobre a questão da água e do clima, de ambas cidades, e suas vizinhas do entorno. Desta forma a cidade de Niterói dará todo o suporte necessário para a anfitriã carioca na organização desta importante conferência”, contou.

O secretário ainda contou que o Rio+30 é um momento importante para ir além da sensibilização sobre estes temas. “Principalmente para gerar compromissos mais ambiciosos com os diversos atores envolvidos (empresas, ONGs, poder público, universidades, etc.). Este trabalho de mitigar danos sobre os efeitos das mudanças climáticas precisa ser participativo, democrático e com todos à mesa”, finalizou.

Diferenças entre as Secretarias do Clima e do Meio Ambiente

Secretaria do Clima

Construir política pública de enfrentamento aos eventos extremos

Mitigar danos aos cidadãos

Cidade resiliente e inteligente

Mobilidade sustentável

Energias limpas

Construção da política local de resíduos sólidos

Secretaria de Meio Ambiente