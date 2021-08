Secretaria de Transportes inicia cadastro de ônibus para a vistoria 2021

A prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria Municipal de Transportes (Semtran), iniciou o processo para realização das vistorias de ônibus municipais para o exercício 2021. Cerca de 540 coletivos de novem empresas que atuam no município, devem ser vistoriados até o fim do ano. Seguindo o calendário da secretaria de Transportes, o credenciamento dos veículos que operam linhas municipais de ônibus, pode ser feito pelas empresas de 10/08 a 10/09/2021.

As vistorias terão início no dia 1º de setembro e serão realizadas até o dia 30/12/2021. Devido à pandemia do coronavírus, as vistorias de 2020 só puderam ser realizadas no início deste ano. O calendário 2021 será executado seguindo o tradicional cronograma, com a fiscalização realizada até o fim do mês de dezembro.

“O trabalho de fiscalização realizado pela secretária de Transportes é contínuo, realizado através da vistoria anual e das fiscalizações realizadas nas ruas da cidade. O objetivo é garantir a segurança dos passageiros que utilizam transporte coletivo”, destacou o secretário de Transportes, Fábio Lemos.





Após o agendamento, a secretaria realiza a vistoria dos coletivos, analisando o coreto funcionamento de itens de segurança dos veículos. A inspeção é realizada anualmente em todas as frotas municipais. Entre os itens analisados estão os pneus, extintores, plataforma para acesso de cadeirantes, campainha, luzes de faróis, lanternas e lâmpadas de ré, além das condições de conservação geral dos automóveis.

Caso os veículos sejam reprovados na vistoria, serão submetidos a uma nova inspeção para avaliação das pendências, e só assim, liberados para transporte dos passageiros. Todos os veículos que foram aprovados na vistoria terão afixados no para-brisa o selo de vistoria para o exercício do ano de 2021, com validade até a vistoria referente ao exercício do ano seguinte.



Fiscalizações nas ruas

Paralelo ao trabalho de vistoria, a Secretaria de Transportes realiza regularmente ações de fiscalização dos ônibus municipais. As fiscalizações ocorrem nos coletivos independente dos veículos terem sido vistoriados recentemente. Caso algum veículo fiscalizado apresente falha ou mau funcionamento de algum item de segurança, o veículo é imediatamente encaminhado para a garagem da empresa e só pode voltar a circular após correção da irregularidade.