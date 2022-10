Secretaria de Trabalho e Renda oferece 1.377 vagas de emprego no Estado do Rio

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab) divulgou esta semana 1.377 oportunidades de trabalho nas regiões Metropolitana, Costa Verde, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio. A maioria das vagas está na região Metropolitana: 1.195, entre as quais 445 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Entre essas oportunidades para PCDs, destacam-se as 14 vagas para terapeuta ocupacional, em Ipanema, Zona Sul do Rio, com salário de até R$ 7.200 outras 20 para assistente social, no Flamengo, com salário que pode chegar a R$ 6.000 e 15 para preparador físico, no Centro, com salário de até R$ 4.800.

Entre as posições para ampla concorrência na Região Metropolitana, 20 são para atendente de lanchonete e 10 para balconista de hortifruti. Também estão disponíveis 90 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, na Barra da Tijuca e Campo Grande, respectivamente. No Médio Paraíba, a captação de vagas resultou em 68 oportunidades para diferentes funções, incluindo cinco para engenheiro civil, no centro de Valença, duas para faxineiro em Volta Redonda, e uma para bilheteiro de cinema.

Na Região Serrana, as 111 oportunidades são para as cidades de Teresópolis, Petrópolis e Guapimirim, entre elas 10 para auxiliar de linha de produção, seis para carregador de caminhão, e cinco para porteiro. Já na Costa Verde, são três vagas para auxiliar de limpeza em Conceição de Jacareí, distrito do município de Mangaratiba.

Todas as oportunidades são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine). O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha seu cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.