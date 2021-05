Secretaria de Saúde do Rio distribui mais de 453 mil doses de vacinas contra Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) dá prosseguimento, nesta segunda-feira, dia 31, à distribuição de 453.200 doses de vacina contra Covid-19 no estado do Rio. Serão entregues lotes do imunizante Oxford/AstraZeneca destinados à primeira aplicação do esquema vacinal.

Os municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e Maricá retiraram suas remessas neste sábado, dia 29, na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói. Para os outros 88 municípios, a entrega ocorre nesta segunda-feira por caminhões e vans que partirão da CGA, com escolta da Secretaria de Polícia Militar.

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) também envia, nesta segunda-feira, ofício às vigilâncias municipais com a orientação sobre a aplicação do imunizante, conforme os grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde (MS), e seguindo o Calendário Único de Vacinação do Estado.