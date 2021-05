Secretaria de saúde de Campos dos Goytacazes monitora mais uma pessoa que voltou da Índia

Mais um morador de Campos está sendo monitorado após voltar de uma viagem para a Índia no último dia 26, pelo voo QR773 da Quatar. A Secretaria Municipal de Saúde de Campos confirma que o homem, de 50 anos, chegou na cidade no dia 28, e testou negativo para a Covid através do teste PCR.

“O trabalhador está em isolamento desde que chegou à cidade e ontem mesmo foi realizada a coleta de amostra RT-PCR que será encaminhada para LACEN/RJ na segunda-feira (31)”, explicou Charbell Kury, subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (SUBPAV).

Além do home de 50 anos outros três estão sendo monitorados pela pasta municipal de saúde: um homem de 32 anos que testou positivo para a variante indiana e outros dois homens de 35 anos que chegaram ao Brasil também no voo Quatar 773 no dia 22 de maio, ambos com teste negativo, mas em isolamento social.