Secretaria de Saúde confirma primeiro caso de coronavírus no Rio

O secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, vai conceder uma entrevista coletiva daqui a pouco no Palácio Guanabara para anunciar oficialmente o primeiro caso confirmado do novo coronavírus no Estado do Rio.

O caso do Rio é da cidade de Barra Mansa, que fica no Sul Fluminense . Até ontem, eram 55 casos suspeitos em todo Estado, a maioria na capital. Na Região Metropolitana, 13 pacientes estavam sendo monitorados em Niterói (8), São Gonçalo (2), Maricá (2) e Itaboraí (1).

*Em apuração