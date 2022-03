Secretaria de Fazenda promove evento online sobre fortalecimento de políticas de gênero

Na próxima segunda-feira (07), às 10h, a live “Gestão pública também é lugar de mulher” será apresentada pela Secretaria Municipal de Fazenda. O encontro online vai debater a importância da mulher em posições de liderança para o fortalecimento de políticas de gênero. A roda de conversa contará com a presença da secretária de Fazenda de Niterói, Marília Ortiz; da secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti; da coordenadora de Políticas e Direitos das Mulheres de Niterói, Fernanda Sixel; e da secretária da Mulher do Rio de Janeiro, Joyce Trindade. A mediação será feita pela diretora da Escola de Governo e Gestão de Niterói, Isabela de Jesus. A live será transmitida pelo canal da Secretaria de Fazenda de Niterói no Youtube.

“Cada vez mais fica perceptível a importância das mulheres ocuparem cargos de gestão e liderança. Na gestão pública, em todas as áreas de governo, através do olhar feminino, essa presença se reflete diretamente na construção de políticas públicas que impactam a vida de todas as mulheres”, esclarece a coordenadora de Políticas e Direitos das Mulheres de Niterói, Fernanda Sixel.

De acordo com a secretária de Fazenda de Niterói, Marília Ortiz, a atividade faz parte da Campanha Elas da SMF, que este ano tem como tema “Inova+Ação”.

“Em março, a Secretaria de Fazenda dará protagonismo às mulheres que estão inovando a administração pública. Temos muitas servidoras que se destacam por assumir projetos inovadores: alguns buscam novas soluções de serviços para o cidadão e outros se tornam instrumentos para a tomada de decisão dos gestores municipais. Queremos dar visibilidade a essas servidoras e promover um laboratório de ideias. Com esses projetos – que são realizados a muitas mãos – a cidade caminha para uma maior maturidade institucional. Niterói só tem a ganhar”, explica Marilia.

A secretária de Planejamento, Ellen Benedetti, destacou que é fundamental que servidores e servidoras tenham consciência das causas e efeitos das desigualdades de gênero na sociedade e do potencial da administração pública de transformação em escala. “É com esse objetivo que a SEPLAG, por meio da Escola de Governo e Gestão, tem promovido iniciativas que contribuem para a agenda de igualdade de gênero e impulsionamento de mulheres líderes na gestão pública municipal. Compreendemos que as políticas públicas devem ser orientadas por evidências que considerem recortes de gênero, raça, tornando-as mais inclusivas e assertivas para quem será beneficiário”, afirmou a secretária de Planejamento.

De acordo com a Secretaria de Fazenda, o laboratório de ideias será realizado na terça-feira (08), durante um encontro com as servidoras. Na ocasião, as servidoras que se destacaram nos últimos anos por ações inovadoras serão homenageadas.

“Por muito tempo as mulheres foram afastadas de diversos espaços públicos. Essa histórica exclusão das esferas de poder e tomada de decisão nos impediu até mesmo de votar e se eleger. Fomentar reflexões acerca do papel social da mulher e, mais do que isso, garantir que mais mulheres possam ocupar esses lugares é nosso dever como gestoras públicas. Nesse Dia Internacional da Mulher, vamos homenagear ações inovadoras implementadas pelas servidoras da SMF, para que elas possam reafirmar suas próprias narrativas e se apropriar de um espaço que também é delas, o setor público”, conclui a coordenadora de Projetos da Assessoria de Planejamento Institucional da SMF, Dandara Xavier.

A campanha Elas da SMF Inova+Ação poderá ser acompanhada pelas redes sociais da Secretaria de Fazenda.