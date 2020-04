Secretaria de Estado de Saúde lança atendente virtual sobre coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) lança, nesta quinta-feira (2), o assistente virtual “Sesin Responde” para tirar dúvidas da população sobre o novo coronavírus, em tempo real. Na ferramenta interativa, Sesin, o mascote da SES, explica os sintomas da Covid-19 e, com o relato do usuário sobre o que está sentindo, indica se deve procurar atendimento médico ou permanecer em quarentena.

A plataforma online pode ser acessada por um código QR ou pelo link chat.saude.rj.gov.br. Sem necessidade de cadastro ou integração com redes sociais, o usuário é direcionado para uma página de navegador em que Sesin faz uma triagem dos sintomas apresentados. De acordo com as respostas que o robô recebe, orienta como a pessoa com suspeita de infecção deve proceder. Se houver indicação de consulta com um profissional de saúde, a plataforma encaminha automaticamente o usuário para a Central 160, a central telefônica da SES exclusiva sobre o coronavírus.

Para o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, a presença virtual em diferentes canais é mais uma forma de a SES estar acessível para a população, principalmente no período de isolamento domiciliar.

“Nosso objetivo é que as pessoas recorram às fontes oficiais para buscar informação sobre a doença. Para isso, temos site, redes sociais, atendimento telefônico, painel online e, agora, o atendente virtual. Com todos esses serviços funcionando integrados, a população pode esclarecer dúvidas sobre coronavírus sem sair de casa e ter a orientação correta sobre quando procurar atendimento médico, sem sobrecarregar as unidades de saúde”, explica.

O chatbot “Sesin Responde”, que funciona com atendimento automatizado, está disponível por um código QR ou pelo link chat.saude.rj.gov.br, e a central telefônica 160 funciona gratuitamente 24 horas por dia. Essa semana a SES lançou também o painel painel.saude.rj.gov.br, que faz o monitoramento online de casos de Covid-19 no estado e torna mais acessíveis as informações à população. O site www.coronavirus.rj.gov.br é o canal oficial do Governo do Estado sobre o novo vírus.