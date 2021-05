Secretaria de Estado de Saúde entrega novo lote de vacinas

Na manhã deste domingo (2), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) realizou a entrega de uma nova remessa com mais 649.980 doses de vacinas contra a Covid-19 para os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Desse total, 54.160 são de CoronaVac e 595.820 da Oxford/AstraZeneca.

A capital do estado retirou parte de seu lote na sexta-feira (30), na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA), que fica em Niterói, e retirou o restante neste domingo (2). O mesmo ocorreu com os municípios de Niterói, São Gonçalo e Maricá, que fizeram a primeira retirada no sábado (1) e retiraram a segunda parte no domingo (2). Para os demais municípios, a distribuição foi realizada integralmente, hoje (2), por seis aeronaves, sendo uma da SES, uma cedida pelo Governo do Estado, uma pelo Corpo de Bombeiros, uma pela Polícia Militar e duas pela Polícia Civil. Os helicópteros saíram do Grupamento Aeromóvel da PM e do 12º BPM (Niterói).

Todas as doses da CoronaVac entregues aos municípios são indicadas para administração da segunda dose do esquema vacinal. Só deverão utilizar este imunizante como primeira dose os municípios que não tiverem a segunda aplicação em atraso ou tiverem reserva para cumprir o calendário de vacinação.

As vacinas Oxford/AstraZeneca são para administração da primeira dose no grupo que inclui as Forças de Segurança e Salvamento e as Forças Armadas; pessoas com comorbidades, incluindo as gestantes e puérperas que façam parte deste grupo; e pessoas com deficiências permanentes. Em reunião com a direção do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems), a Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) da SES solicitou aos municípios um levantamento das segundas doses de CoronaVac que estão atrasadas. O objetivo é que as próximas remessas desta vacina enviadas pelo Ministério da Saúde ao estado sejam distribuídas aos municípios para segunda aplicação do esquema vacinal, até que a imunização de todas as cidades fique em dia.