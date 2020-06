Secretaria de Estado de Saúde assume os hospitais de campanha, entre eles o de São Gonçalo

Diante dos problemas de atraso na montagem dos hospitais de campanha e deficiência na gestão, o governador Wilson Witzel determinou, o afastamento da Organização Social Instituto de Atenção Básico à Saúde (Iabas). Agora a Secretaria de Estado de Saúde assume administração das sete unidades, entre elas o Hospital de Campanha de São Gonçalo, que já teve vários problemas e ainda não foi inaugurado.

A decisão aconteceu por meio do decreto 47.103/20 e o contrato e os termos aditivos realizados com a Iabas serão anulados e o governo vai requisitar todo o equipamento e mão-de-obra no combate à pandemia, assim como a conclusão das obras.

Com a intervenção, a Fundação Estadual de Saúde fica responsável por administrar os sete hospitais de campanha para enfrentamento da Covid-19: Maracanã, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes e Casimiro de Abreu.

