Secretaria de Estado de Administração Penitenciária tem nova gestão

O governador em exercício Cláudio Castro nomeou o coronel Marco Aurélio Santos para o cargo de secretário de Administração Penitenciária. Marco Aurélio assume a pasta no lugar do coronel Alexandre Azevedo de Jesus. A nomeação foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (26).

“Confio ao coronel Marco Aurélio Santos a missão de aperfeiçoar as políticas públicas voltadas para o sistema prisional fluminense. Agradeço o trabalho realizado pelo coronel Alexandre Azevedo de Jesus à frente da secretaria”, disse o governador.

Formado no Curso de Oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o coronel Marco Aurélio Santos foi subsecretário de Comando e Controle da PM e coordenador de Operações de Inteligência Policial da antiga Secretaria de Segurança. O novo secretário também foi comandante do 15º e do 30º Batalhão de Polícia Militar e do 7º Comando de Policiamento de Área (CPA).

Foto: Philippe Lima