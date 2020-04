Secretaria de Agricultura faz parceria com supermercados para compra direta de produtores

A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento firma, a partir desta semana, uma parceria com redes de supermercados que vai possibilitar que pequenos produtores rurais disponibilizem seus produtos nestes estabelecimentos. O objetivo é colaborar com o escoamento da produção durante a pandemia do coronavírus.

“Estamos atuando rápido, assim como todas as ações do governador Witzel, para que o Estado tenha menos impactos nesta crise. Estes agricultores terão a garantia da venda do seu produto dentro de grandes redes que foram mantidas abertas, apesar das importantes restrições determinadas. Este apoio para eles é fundamental neste momento”, contou o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

O primeiro negócio foi fechado entre uma grande rede de venda virtual e associações de produtores da Região Serrana, que vai possibilitar a venda de alimentos da linha hortifrutigranjeiros, como frutas, legumes e verduras. Os kits com os produtos foram entregues nesta terça-feira (31/03). Uma outra venda foi fechada com a rede de supermercados Zona Sul e os produtos serão entregues na próxima semana.







Outras grandes redes já estão negociando a compra e as operações serão fechadas em breve, oferecendo assim mais um canal de venda para produtores da agricultura familiar. “Sem o nosso apoio seria inviável para muitos destes produtores fazer esse contrato. As grandes redes fazem a compra de outras grandes redes ou direto nas centrais de abastecimento. Nosso objetivo é que mesmo depois desta pandemia eles possam continuar com esta ponte, o que poderá significar uma melhora nos seus ganhos e seus negócios. O Agro do RJ tem muito a ganhar com esta iniciativa”, explica Marcelo.

Para disponibilizar seus produtos para as grandes redes, os agricultores precisam seguir alguns critérios como ofertar rastreabilidade, disponibilizar código de barras, documentação, entre outros parâmetros. A secretaria está apoiando e agilizando estes processos para os agricultores selecionados, além de fazer a ponte com as empresas.

Para ser incluído no projeto, os agricultores podem entrar em contato com a secretaria através do e-mail: seappa@agricultura.rj.gov.br