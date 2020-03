Secretaria confirma primeiro caso de coronavírus em Maricá

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou, neste domingo (29/03) a ocorrência do primeiro caso de paciente vítima de Covid-19 na cidade de Maricá. O paciente, que já está curado e teve alta médica, é um homem, tem 38 anos, mora em Itaipuaçu fez uma viagem no fim de fevereiro a Roma e Milão. Ao retornar ao trabalho, assim que percebeu os sintomas da doença, ele se afastou e ficou em isolamento em casa. No dia 3 de março procurou a área de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, que enviou uma equipe à residência para coleta de material.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que o paciente não apresentou evolução do quadro de Covid-19 ao longo dos quase 15 dias em que foi permanentemente monitorado – bem como a família e os colegas mais próximos – até o resultado das análises. Estas deram negativo tanto para Influenza quanto para o próprio Covid-19, mas o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) orientou a conclusão pelo positivo pelo histórico epidemiológico, por se entender que o paciente veio de uma região crítica para a pandemia, onde teria contraído uma forma mais branda do Covid-19.

Segundo a pasta, trata-se de um caso importado, sem transmissão para pessoas próximas e não há, até o momento, transmissão comunitária do coronavírus no território da cidade. “Como se trata de uma doença sem recidiva, se após o período de 15 dias os sintomas associados desapareceram, tecnicamente ele está curado”, acrescentou a secretária de Saúde, Simone Costa.