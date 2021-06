Seconser reforça o trabalho de construção e reparo de rampas de acessibilidade

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) segue reforçando o trabalho de construção e recuperação de rampas de acessibilidade em diferentes áreas de Niterói. De acordo com a pasta, 31 rampas construídas e 18 recuperadas em áreas de grande circulação neste ano.

Desde janeiro que lugares como a esquina das ruas Lopes Trovão e Tavares de Macedo, em Icaraí, a rua Pereira Nunes, no Ingá, e nas esquinas da Avenida Presidente Roosevelt com as ruas Tupiniquins e Goytacazes, em São Francisco, receberam novas rampas. E as obras de revitalização de passagens acessíveis se encontra concluído em locais como a esquina da Rua Lopes Trovão e Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, em Icaraí, Rua Jornalista Sardo Filho, em frente à unidade de saúde da Ilha da Conceição, na Rua Santo Cristo, no Fonseca.

De acordo com a secretária de acessibilidade, Jennifer Lynn, a parceria entre a pasta da qual ela é chefe com a Seconser tem sido fundamental para ajudar as pessoas com deficiência que precisam se deslocar pela cidade.

“Em parceria com a Seconser, a Secretaria de Acessibilidade está trabalhando para que a cidade de Niterói seja referência em acessibilidade, restaurando e implementando novos pontos com pisos táteis e rampas de acessibilidade para deficientes, pessoas com baixa mobilidade permanente ou transitória”, afirma Jennifer.

Segundo a Seconser, no período de 2014 a 2020, o município recebeu 439 passagens deste tipo e 297 foram reparadas.