Se jogou do 3º andar para fugir da polícia

Um jovem de 19 anos se jogou do terceiro andar da sua casa para fugir da sua prisão por tráfico de drogas, porém consegiu somente se machucar. Jhonatan Ribeiro de Carvalho, foi capturado ontem à tarde por policiais do 12º Batalhão (Niterói), em Jurujuba, Niterói. Ele foi levado com diversas escoriações por homens do Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, onde recebeu atendimento. A ação aconteceu graças a uma denúncia sobre o paradeiro de Diogo Silva dos Santos, conhecido como Cicatriz, de 32 anos, na Rua José Ribeiro de Matos. Diogo foi encontrado e preso com meio quilo de cocaína.

Quando foi abordado, Diego informou aos policiais sobre o material entorpecente pertencer a um traficante conhecido como Caju e deu o endereço de Jhonatan que seria responsável pelas bocas de fumo das localidades da Salina e do Marisqueiro. A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Centro).