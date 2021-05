Se eleições fossem hoje Lula venceria Bolsonaro no primeiro turno, diz pesquisa

Um dia após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmar que pretende ser mais uma vez candidato à presidência da república em 2022, uma pesquisa de intenção de voto divulgada na sexta-feira (21) pelo Instituto Vox Populi dá a ele a vitória eleitoral sobre o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já no primeiro turno. Foram feitos dois levantamentos, sendo um espontâneo e outro estimulado e, nos dois cenários, a soma dos demais candidatos não alcançam as intenções de voto do petista.

No levantamento espontâneo, sem uma lista prévia de nomes, Lula ficou na frente com 33% das intenções de voto, contra 19% de Bolsonaro, seguido de Ciro Gomes (PDT) que aparece como a chamada terceira via com 2%. Também foram lembrados Fernando Hadadd (PT), Guilherme Boulos (Psol), João Amoedo (Novo), João Doria (PSDB), Luciano Huck (sem partido), Sergio Moro (sem partido), todos com 1% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 15% e não sabem ou não responderam 24%. Todos os nomes lembrados, incluindo o atual presidente, somam 27% dos votos.

Na pesquisa estimulada, com uma lista prévia dos concorrentes, Lula sobe para 43% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro fica com 24%. Ciro Gomes perde a segunda posição para Luciano Huck. O apresentador ficou com 8% das intenções de voto contra 5% do pedetista. João Amoedo e João Doria emparam com 2% dos votos. Brancos e nulos somam 9% e não sabem ou não responderam 5%. Neste caso, a soma de todos os candidatos somam 41%.

Segundo turno

O Vox Populi verificou ainda alguns possíveis quadros para um eventual segundo turno das eleições e o ex-presidente venceria todos os adversários. Se o duelo fosse contra o atual presidente, Lula teria 55% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro fica com 28%. Brancos e nulos teria 14% e 3% não sabem ou não responderam.

Caso o segundo turno fosse contra Ciro Gomes, Lula ficaria com 52% contra 19% do pedetista. Caso o duelo fosse frente a João Doria, o petista alcançaria 56% contra 14% do tucano. O peessedebista teria menos votos que os votos brancos e nulos, que teriam 27%.

O Vox Populi fez duas mil entrevistas em 119 municípios. A margem de erro é de 2,2%, para mais ou para menos e possui um índice de confiança de 95%.