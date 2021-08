SBT nega que Sílvio Santos tenha sido internado com Covid

Pouco após o site Metrópoles noticiar que Sílvio Santos teria sido internado com Covid no Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo, o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) emitiu uma nota negando a informação. Segundo a emissora, o apresentador está bem e se encontra em casa.

“Silvio Santos está bem, na casa dele, ao lado da Dona ìris”, informou o SBT.

Mais cedo, o Metrópolis noticiou que o apresentador estaria assustado com a morte de Tarcísio Meira, que contraiu a doença mesmo tendo tomado as duas doses da vacina. O apresentador, que tem 90 anos, também já tomou ambas as doses.

Durante a edição de hoje do Brasil Urgente, na TV Bandeirantes, o apresentador José Luiz Datena revelou ter a informação de que o dono do SBT estaria fazendo exames no Hospital Albert Einstein.