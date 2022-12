Saúde: vereadores de Niterói podem viabilizar renovação de contratos de autônomos

Medida, a ser concretizada pela Prefeitura, viria através de emenda parlamentar

O presidente da Comissão Permanente de Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento da Câmara Municipal de Niterói, o vereador Fabiano Gonçalves (Cidadania) destacou, na Sessão Plenária de hoje (30), que, no que depender dos vereadores da cidade, há a possibilidade de se colocar, no orçamento, via emenda parlamentar, a previsão de renovação de contrato para os trabalhadores temporários da Saúde que recebem em RPA (Recibo de Pagamento Autônomo). O contrato deles com a administração municipal termina em dezembro próximo.

O parlamentar lembrou, entretanto, que a decisão depende do governo. “Se vai renovar, não depende de nós. Mas é melhor a gente prever e deixar o programa de trabalho preparado. Se o governo quiser renovar, já tem o recurso. Se não, poderá remanejá-lo”, disse o vereador, ressaltando que a ação da Câmara seria uma previsibilidade orçamentária.

“Se necessário for, já haverá, teoricamente, um orçamento, aguardado para este fim”, frisou.

Situação salarial

Ainda de acordo com Gonçalves, os trabalhadores da Saúde que recebem em RPA, que tiveram algum problema ao receber, terão a situação regularizada na primeira semana de dezembro.

“Quando receberem os valores correspondentes a novembro, receberão, também, a diferença correspondente a outubro”, concluiu, destacando se tratar de uma informação da própria Secretaria Municipal de Saúde (SMS).