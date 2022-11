Pagamento foi realizado ontem, mas alguns valores desagradaram os trabalhadores

Saulo Andrade

A Secretaria Municipal de Saúde pagou, ontem (23) os salários atrasados dos trabalhadores que atuam no município, em regime de RPA (Recibo de Pagamento a Autônomos).

Os servidores, que entraram para a administração no período da pandemia, em 2020, reclamam que o contrato foi cancelado, em 30 de junho de 2022. Segundo fontes que recebem salário por RPA, o contrato deveria ser renovado em março; mas foi encerrado um mês antes. Neste sentido, levaram-se dois meses para efetuar o pagamento e a rescisão do contrato.

“Recebemos no início de setembro. De lá para cá, numa das manifestações que fizemos em frente à Prefeitura, o secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira, recebeu uma comissão nossa. Disseram que, em setembro, não iriam mais atrasar os salários”, disse uma técnica em enfermagem, que não quis se identificar.

A profissional acrescenta que recebeu cerca de R$ 1,2 mil, ontem – menos do que houvera, no início do contrato -: “é menos de um salário-mínimo”. A principal reivindicação desses trabalhadores é um salário compatível e um processo seletivo adequado.

Suplemento orçamentário

Em sessão plenária realizada ontem (23), na Câmara Municipal, o vereador Fabiano Gonçalves (Cidadania) destacou que o Diário Oficial publicou, também ontem, a informação de que o orçamento foi suplementado, para a Fundação Municipal de Saúde, no Programa RPA.

“R$ 20.642.000,00, acrescido ao Fundo Municipal de Saúde, via fonte 100, do Tesouro, e 114, que é superávit de arrecadação, que são receitas advindas do SUS (Sistema Único de Saúde). Ainda da fonte 100, foram mais R$ 3,87 milhões, para fins de INSS (Previdência Social). Da fonte 114, também para INSS, mais R$ 1,9 milhão. São R$ 20.642.000,00, da fonte 100 e 114, para RPA, e tivemos mais R$ 5.805.000,00, para pagar INSS. Tivemos um acréscimo, também, de mais R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), de três funções: a 227, a 607 e a 617, no total de mais R$ 7 milhões”.

Os cerca de mil trabalhadores que atuam em regime de RPA estão lotados em unidades públicas de saúde de Niterói, como a Unidade de Pronto Atendimento Mário Monteiro, em Piratininga; a Policlínica Regional do Largo da Batalha; o Hospital Orêncio de Freitas, no Barreto; o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba e o Hospital Municipal Carlos Tortelly (antigo CPN), no bairro de Fátima.