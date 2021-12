Saúde faz alerta para atendimento em caso de sintomas leves da gripe em Maricá

Em meio ao atual surto de Influenza, causador da gripe, em todo o Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde de Maricá orienta a população que, em caso de sintomas gripais leves que exijam cuidados médicos, procure a Unidade de Saúde da Família (USF) de referência. Todas as 24 unidades estão preparadas para prestar a assistência.

A iniciativa busca diminuir o fluxo de pessoas que buscam as Unidades de Urgência e Emergência do município que, há uma semana, enfrentam aumento significativo da demanda por atendimentos relacionados a síndromes respiratórias, como explica a subsecretária de Rede de Atenção Ambulatorial e Saúde Coletiva, Claudia Rogéria de Lima.

“Esses casos mais leves são resolvidos com atendimento nos postos de saúde, sem a necessidade de ir até uma unidade de emergência. Por isso, caso tenha algum sintoma gripal que precise de atenção, vá até o seu posto de referência. Todas as unidades também possuem testes rápidos para diagnóstico da covid-19, que necessitam três dias com sintomas para serem feitos. Vamos evitar superlotação nos hospitais, garantindo maior fluidez nos atendimentos que exijam maiores cuidados”, destacou.

A secretária municipal de Saúde, Solange Oliveira, reforça que a maioria dos casos observados são leves e sem maiores complicações.

“Embora os sintomas sejam parecidos com o da covid-19, os testes estão dando negativo. Estamos passando por uma onda de casos da influenza e, na grande maioria das vezes, são leves já que quase 100% do público mais vulnerável está vacinado contra o vírus”, concluiu a secretária.

As Unidades de Saúde da Família funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As USF Posto Central, Inoã 1 e Jardim Atlântico possuem horários de funcionamento estendido das 8h às 20h. Em caso de sintomas mais graves, procure uma das Unidades de Urgência e Emergência, como o Hospital Conde Modesto Leal, no Centro, Upa de Inoã, ou o Posto Santa Rita, que funcionam 24 horas.