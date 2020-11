Saúde em pauta na campanha dos candidatos a prefeito de Niterói

Camilla Galeano

Faltando três dias para a eleição os candidatos de Niterói continuam nas ruas levando suas propostas a população e ouvindo as principais reivindicações. Construção de hospital veterinário, reabertura da emergência do Hospital Universitário e alcançar 100% das ruas asfaltadas foram algumas das propostas apresentadas pelos candidatos.

O candidato pelo Partido Social Liberal (PSL), Deuler da Rocha, reconheceu que milhares de pessoas não têm condições de pagar consulta, castração e demais serviços em clínicas particulares, com isso, firmou compromisso em construir um hospital veterinário municipal.

“Nem sempre um dono ou protetor animal pode gastar com atendimento, remédios, etc. O hospital seria aberto a todos, mas com prioridade às pessoas de baixa renda. Também tem a questão de saúde dos próprios donos, pois há doenças que podem afetar o ser humano”, relatou o delegado.

Ainda segundo Deuler, a unidade teria atendimento ambulatorial, emergência, castrações e demais serviços.

“O hospital oferecerá todos os equipamentos e procedimentos necessários para o tratamento do animal, incluindo também vacinações, remédios, castração permanente, cirurgia e tratamento pós-cirúrgico. E seria 24 horas, pois não existe hora para um animalzinho de estimação sentir-se mal.

Juliana Benício, candidata do partido Novo, recebeu a visita do técnico Bernardinho do Vôlei para uma caminhada. Acompanhada de candidatos a vereador, militantes e equipe de campanha ela percorreu Icaraí e Centro com Bernardinho.

Com muitas bandeiras e distribuindo folhetos, o grupo percorreu as ruas Moreira Cesar e Gavião Peixoto, em Icaraí, onde pararam diversas vezes para cumprimentar os eleitores. Depois seguiram para o Centro onde desceram na Avenida Amaral Peixoto.

Allan Lyra, do PTC, iniciou sua agenda panfletando no Largo da Batalha. Em seguida, participou de uma entrevista ao vivo, onde expôs algumas demandas da população e esclareceu algumas de suas propostas, como as da área da saúde.

“Quero dizer para a população que vamos viabilizar, em conjunto com o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, UFF e EBSERH, a reabertura da emergência do Hospital Universitário Antônio Pedro. Nossa relação com o governo federal será fundamental para a Saúde do nosso município”, declarou o candidato.

Mantendo a rotina de caminhada pela cidade, Felipe Peixoto (PSD) fez diversas ações em Santa Rosa e Icaraí, onde conversou com eleitores. . Eles conversaram com os eleitores e ouviram de muitos deles as cobranças. Além das caminhadas e panfletagens, Felipe participou de reuniões na Engenhoca, na Zona Norte, e no Sapê, na região de Pendotiba, e fechou a quarta-feira com mais interações com eleitores em bares de Piratininga, na Região Oceânica.

O candidato Axel Grael (PDT), se comprometeu, caso eleito, a concluir a pavimentação da Região Oceânica e despoluir as lagoas de Piratininga e Itaipu. Durante caminhada pela Região Oceânica, Grael conversou com moradores sobre a meta de alcançar a marca de 100% das ruas asfaltadas. Ele também falou sobre o compromisso de concluir o Parque Orla, fundamental para salvar o sistema lagunar.

“Nem todos lembram, mas no início da gestão de Rodrigo Neves praticamente nenhuma das ruas da Região Oceânica tinha drenagem e pavimentação adequadas. Apesar da crise geral, a Prefeitura de Niterói vem investindo na infraestrutura da região, reurbanizando centenas de ruas e transformando os bairros”, lembrou Grael.

O candidato do PDT lembrou que em 2013 a administração municipal assinou um convênio de cogestão sobre o sistema lagunar, uma vez que a responsabilidade era originalmente do Governo do Estado. À tarde, em companhia ao lado do prefeito Rodrigo Neves, Grael caminhou pelo Centro da cidade.