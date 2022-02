Saúde: é preciso comer sem culpa e com muito prazer

Em geral, as dietas parecem textos da Inquisição, cheios de censura, objeções que acabam tendo efeito contrário. A bacharelanda em Nutrição pela UFF e publiciária Anelise Navi escreveu sobre uma nova abordagem dos nutricionistas na questão alimentar que valoriza o prazer.

Fomos ensinados a sentir culpa e vergonha

O sentimento de culpa vem de um auto-julgamento negativo, especialmente quando não alcançamos um comportamento dentro dos padrões sociais ou próprio. Na alimentação esse sentimento de culpa vem se intensificando conforme vem surgindo padrões alimentares definidos como corretos e junto com eles também padrões estéticos cada vez exigentes e muito fora da realidade cotidiana do brasileiro.

Temos uma cultura alimentar muito rica e carregada de histórias para reduzi-la apenas a carboidratos, gorduras e proteínas. Afinal, todos os alimentos tem uma função nutricional e cultural, o que não significa que um exclua o outro.

Fomos ensinados a sentir culpa e vergonha quando desviamos desse padrão. O prazer e o desejo ensina a nos conhecermos e fazermos escolhas coerentes com os nossos gostos, culturas e memórias alimentares. Não se trata de mantermos uma alimentação hedônica, somente baseada no prazer. O alimento tão e somente prazeroso perde sua significação, deixa de se tornar especial. E o contrário, uma contínua e radical restrição, pode vir a gerar uma compulsão ou uma relação não saudável com a comida.

Considere o desejo, pois é assim que estamos aprendendo sobre nós próprios, resgatando nossas histórias e nossas alegrias associadas à alimentação. Reflita sobre o prazer em estar cuidando da sua saúde através de uma alimentação saudável e nutritiva, que também está associada à comensalidade, ao prazer e ao equilíbrio.

Troque a culpa pela responsabilidade, se dê o prazer de saborear uma sobremesa que resgate uma história, uma receita ou um encontro. Apreciá-la com parcimônia não a demoniza, nem a banaliza, se estiver inserida em uma alimentação diversificada, rica em frutas, vegetais e alimentos pouco processados. Cada alimento tem o seu lugar de importância na construção da saúde e é tão fundamental quanto à forma com que lidamos com eles e com a nossa história.