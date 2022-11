Saúde divulga balanço de outubro sobre Covid-19 em Niterói

A cidade inicia quinta dose de reforço contra a doença

Uma nova onda da Covid-19, que veio junto a duas novas subvariantes da ômicron, a BQ.1 e a XBB, já tem causado impacto na Europa, na China, nos Estados Unidos e agora começa a crescer no Brasil.

Nas últimas semanas, mais pessoas estão testando positivo para a Covid-19. Em Niterói, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, que vai iniciar hoje (9) a aplicação da terceira dose de reforço – ou seja, a quinta dose – da vacina contra a Covid-19 para pessoas a partir de 18 anos.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, alertou sobre a importância de manter a vacinação em dia e seguir algumas medidas de proteção.

“A imunização contra a Covid-19 é fundamental para a população. Seguimos monitorando o cenário da doença na cidade e reforçamos a necessidade de atenção às medidas sanitárias, como uso de máscara pelos grupos de risco (idosos, gestantes e pessoas com morbidade), em caso de qualquer sintoma gripal e em unidades de saúde. Mantenha a vacinação atualizada e, em caso de sintomas, procure uma unidade de saúde para realização do teste”, afirmou o secretário.

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informou também que no mês de outubro foram registrados 66 casos de Covid-19 na cidade. Não houve registro de óbito e nem a internação de pacientes na rede municipal.

Para receber a dose da imunização é necessário o intervalo de 10 meses ou mais da segunda dose de reforço (quarta dose).

A cidade de Niterói continua em repescagem contínua para a segunda dose de reforço de pessoas com 18 anos ou mais.

Já a terceira dose é destinada para adolescentes de 12 a 17 anos, com intervalo de quatro meses da segunda dose. O município ainda mantém vacinas para aplicação da primeira e segunda doses em crianças entre 5 a 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos e pessoas a partir de 18 anos.

Para receber a dose da vacina é necessário apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante das doses anteriores. Para crianças e adolescentes é necessário a presença do responsável legal.

No momento está suspensa a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 das crianças de 3 e 4 anos de idade.

Vale destacar que o município não recebeu do Ministério da Saúde repasse da CoronaVac, zerando o estoque. A imunização será retomada para esse público-alvo assim que novas doses forem entregues. A segunda dose segue normalmente.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Niterói, em relação à cobertura vacinal, considerando a população a partir de 12 anos: 26,4% receberam a 2ª dose de reforço; 71,1% já receberam a 1ª dose de reforço; 99,6% foram vacinados com 2ª dose ou dose única e 100% com 1ª dose.

Quanto à população a partir de 60 anos, a cobertura da 2ª dose de reforço está em 65,4% e da 1ª dose de reforço em 100% e, considerando crianças de 3 a 11 anos, a cobertura da 1ª dose está em 62,4% e da 2ª dose em 44,6%.

A Secretaria Municipal de Saúde segue monitorando o cenário da Covid-19 na cidade. Devido às ondas de frente fria e aumento dos casos em alguns países da Europa e nos EUA, a Secretaria reforça a necessidade de atenção às medidas sanitárias, como uso de máscara pelos grupos de risco (idosos, gestantes e pessoas com morbidade), em caso de qualquer sintoma gripal e em unidades de saúde, além de manter as mãos higienizadas.