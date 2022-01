Saúde diminui período de isolamento de pacientes com covid-19

Caiu para sete dias o período mínimo de isolamento domiciliar para pacientes com Covid-19. O anúncio foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio. Em casos de pacientes assintomáticos, o médico poderá orientar um tempo menor de afastamento de, no mínimo, cinco dias, desde que o paciente se comprometa com o uso rigoroso e contínuo da máscara pelo período completo de sete dias.

A decisão de reduzir para cinco dias o período de afastamento deverá levar em consideração também o perfil de contato com outras pessoas fora do isolamento. Para finalização do isolamento domiciliar, além do cumprimento do período de afastamento indicado, o paciente deve estar obrigatoriamente assintomático. A medida deixa claro ainda que, em caso de persistência dos sintomas, deve se manter isolado. Já em caso de dúvida, a resolução recomenda uma nova testagem.

De acordo com a prefeitura, a cidade teve uma alta no número de casos de covid-19 que quadruplicou em um mês. A secretaria de saúde pede que todos os pacientes com indicação clínica (febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, alteração no olfato e/ou paladar, ou que teve contato com casos positivados) devem procurar a unidade de saúde mais próxima.

Ainda de acordo com a SMS, cariocas que passaram réveillon fora da cidade e que estão com sintomas gripais devem procurar atendimento para testagem nas unidades de Atenção Primária, ou nos centros de atendimento a pacientes com síndrome gripal, localizados na Vila Olímpica do Alemão, Parque Olímpico da Barra, Vila Olímpica de Honório Gurgel, Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho (Bangu), Unidade Ambulatorial Almir Dulton (Campo Grande), e na Policlínica Rodolpho Rocco (Del Castilho).