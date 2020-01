Saúde descarta que internado em Niterói contraiu coronavírus

O Ministério da Saúde informou, nesta segunda-feira (27), que o caso de um paciente internado no Hospital Icaraí, em Niterói, com suspeita de contaminação por coronavírus, não se enquadra na atual definição da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o NCOV-2019 (o novo coronavírus).

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o paciente, no entanto, continuará sendo acompanhado. “Seguirá, portanto, o fluxo de procedimentos para influenza e, desta forma, estabelecer seu diagnóstico apropriado”, diz a nota.

A Fundação Municipal de Saúde, da Prefeitura de Niterói, informou que monitorava o homem com a suspeita de contaminação e que, de acordo com os protocolos, todas as medidas necessárias foram tomadas pelo município. “No momento, o paciente está estável”, informa a fundação.

Em nota, o Hospital informou que paciente encontra-se estável, não necessitando de internação em Terapia Intensiva e, assim que possível, receberá alta hospitalar. “O mesmo encontra-se em isolamento dentro do hospital, não ocasionando riscos para nenhum outro paciente internado na instituição, bem como para nenhum de seus colaboradores”, informou.