Saúde de Rio Bonito realiza processo seletivo simplificado

O processo seletivo simplificado para a saúde em Rio Bonito está com inscrições abertas a partir de hoje. As ofertas são para cargos dos níveis de ensinos fundamental, médio e superior. São vagas para Médico Especialista em Psiquiatria, Médico Especialista em Psiquiatria Infantil, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Assistente Operacional, Auxiliar de Cozinha, Cozinheira, Oficineiro de Saúde, Cuidador em Saúde I e Cuidador em Saúde II.



A contratação é para a formação de um cadastro reserva que vai atender as necessidades temporárias para aquisição de suas ações e serviços, e suprir carências de seu quadro de pessoal, por tempo determinado a fim de cumprir as metas estabelecidas pelas políticas de saúde estabelecidas pelos governos federal e estadual.



Para participar do processo seletivo, que termina no dia 01 de abril, os candidatos devem preencher o formulário de inscrição que está disponível no site da prefeitura. O processo seletivo será realizado através de análise curricular de títulos e experiências profissionais, comprovada através da avaliação de curriculum vitae e de requisitos dispostos no edital.



No ato da inscrição será obrigatório o envio do Currículo profissional acompanhado de cópias de todos os títulos apresentados e da comprovação da experiência de trabalho informada, identidade, CPF, carteira de trabalho, inscrição PIS/PASEP, foto 3 X 4, título de eleitor e comprovante de votação da última eleição, certificado de reservista ou de dispensa militar, quando for do sexo masculino, comprovante de residência ou declaração de endereço, diploma ou certificado de conclusão de escolaridade mínima exigida, inscrição junto ao Conselho de Classe da Categoria, quando o cargo o exigir, certificado de conclusão de cursos de aperfeiçoamento na área pretendida, certidão de nascimento, casamento, união estável ou de divórcio, certidão de nascimento dos dependentes menores de 21 anos de idade (em caso de filhos universitários com até 24 anos, comprovante de que está frequentando a universidade), currículo atualizado e cópia dos comprovantes das atividades nele referidas, CPF dos dependentes, comprovante de residência.