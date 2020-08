Saúde de Rio Bonito inscreve para processo seletivo

Estão abertas até o próximo sábado, dia 8, as inscrições para o processo seletivo simplificado da secretaria de Saúde de Rio Bonito. As vagas são voltadas para a contratação e formação de cadastro de reserva, a fim de atender às necessidades temporárias e de excepcional interesse público.

O processo seletivo será realizado através de análise curricular de títulos e experiências profissionais, comprovada através da avaliação de curriculum vitae e de requisitos dispostos no edital, que está disponível na aba “Atos Oficiais” do site.

Os candidatos devem preencher o formulário no link (https://url.gratis/hHUK8 e enviar pelo e-mail processoseletivo004.20rb@gmail.comos documentos anexados seguindo os seguintes critérios: ser enviado para o email citado após o preenchimento do formulário de inscrição; os documentos devem estar em único arquivo; o arquivo deve ser no formato PDF; deve ser intitulado com o nome do candidato; os documentos devem estar legíveis.

Os documentos que devem ser enviados são os seguintes: documento de identidade com foto, carteira de trabalho, CPF, foto 3×4, comprovante de inscrição no PIS/PASEP, comprovante de residência, título de eleitor, comprovante de votação da última eleição, diploma ou certificado de conclusão de curso (escolaridade exigida), currículo atualizado acompanhado de cópia dos comprovantes das atividades nele referidas, inscrição junto ao conselho competente quando o cargo exigir, certificado de conclusão de cursos de aperfeiçoamento na área para a qual está se inscrevendo, certidão de nascimento, casamento, divórcio ou de união estável, certidão de nascimento e CPF dos dependentes menores de 21 anos, certificado de reservista (se do sexo masculino).