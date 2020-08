Saúde anuncia parceria com Anvisa e indústrias farmacêuticas

Na terça-feira (25), representantes do Ministério da Saúde participaram de entrevista online sobre estratégias de reabastecimento dos medicamentos de intubação para estados e municípios no enfrentamento à Covid-19. Também foi anunciada parceria com Anvisa e indústrias sobre informações, harmonização, estoques e distribuição.

O Ministério da Saúde anunciou segunda-feira um programa batizado de Mentalize. A iniciativa é voltada à promoção da saúde mental. Os representantes da pasta declararam que o intuito é reforçar esse tipo de atendimento diante de situações colocadas pela pandemia do novo coronavírus.

O programa abarcará a oferta de materiais e realização de atividades de sensibilização da população sobre a importância de cuidar de sua saúde mental e procurar avaliações caso identifique sintomas que possam indicar alguma condição que a pessoa possa ter desenvolvido.

Nesta semana, o Ministério da Saúde vai oferecer palestras e debates com profissionais como psicólogos e psiquiatras. Serão abordados temas de saúde mental de segmentos específicos, como crianças, idosos e trabalhadores.

As palestras virtuais serão transmitidas no canal do Youtube do Ministério da Saúde.