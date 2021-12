Saudades do trampolim

Uma das lembranças mais fortes de Niterói foi o Trampolim dede Icaraí construído entre 1936 e 1937 para substituir outro de madeira antes existente. O novo, de concreto armado, foi projetado por Luis Fossati com seis pontes de saltos e dois ‘escorregas’. Fazia lembrar um pássaro de asas abertas.

A corrosão provocou a queda de uma das pontes. A mais baixa ficou perigosamente exposta. Parte da ferragem e do concreto, no mar. Muitos acidentes. Em 1956, o jornal ‘Folha Juvenil’, defendeu sua demolição, bandeira encampada por Pinheiro Junior, do diário ‘Última Hora’. O nascente Clube dos Lojistas prometeu substitui-lo por uma ‘ilha’, com maior número de pontes de saltos, mais baixas. Afinal, o ‘Trampolim de Icaraí’ nascera da ação da imprensa da época e da população.

A implosão foi fotograficamente registrada pelo célebre Manoel Fonseca, que traduziu a imagem a cores através de uma tela de sua autoria que incluiu no livro d sua autoria sobre o episódio histórico de 1965.

Icaraí não tem um novo trampolim e nem mesmo um posto de salvamento.

Icarahy (“àguas sagradas”) foi habitada pelos índios Tupinambás até o século XVI.

A IMPORTANCIA DA NOITE SAGRADA

Um Novo Mundo estará nascendo dentre de poucas horas. Estará completando 2021 anos do momento em que Deus nos deu de presente o seu Filho, em forma humana, sob os cuidados e orientação terrena da Santa Mulher Maria e do seu dedicado esposo, o marceneiro. Tudo na simplicidade de um modesto lar, improvisado e protegido contra a maldade dos poderosos que temiam os Ensinamentos para mudar o comportamento dos seres viventes que não entenderam os caminhos para a vida na Terra e a forma de vida desejada para a Humanidade gerada por Deus.

Com todo Seu Poder, já conhecido desde os 12, quando foi encontrado esclarecendo os anciões, em Jerusalém, Cristo se empenhou em caminhar a pé, levando a Palavra de Deus, para termos uma vida justa, de paz, solidariedade, harmonia, direito ao pão nosso de cada dia, e a defesa do meio ambiente e da simplicidade, sem ódio ou sem ganância.

Os descaminhos foram grandes e Deus mostrou que a situação inversa impunha-lhe muitos castigos à Humanidade. Mas demonstrou o seu Amor enviando o Seu Filho para conviver com os humanos, transmitindo novos ensinamentos, sem deixar a possibilidade de chegarmos novamente à necessidade de um Mundo Novo que está por vir.

De nada adianta, na Noite do dia 24 de dezembro, estar em volta de mesa farta, esquecidos dos demais semelhantes, e fazendo votos de Bom Natal aos que estão próximos.

Abrir as cabeças para a razão e levar nossos corações para pulsar ao ritmo Cristão é a prática mais justa para esta noite, quando devemos fazer nosso autojulgamento e corrigir as nossas falhas e omissões.

Obrigado, Jesus Cristo, pela Sua Devoção, a ponto de entregar a sua própria vida para quitar nossos descaminhos e orientar-nos para um modelo justo de vida.

Dívidas de Eike

O empresário Eike Batista não terá de pagar a dívida tributária de R$ 77 milhões ao Estado do Rio.

A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça entendeu que a Secretaria de Fazenda deixou de fazer a cobrança que deveria ser feita em até cinco anos.

Mas o empresário e outros 60 brasileiros que invstem em ‘off shore’ foram arrolados como devedores de 166 milhões de Reais em tributos à União.