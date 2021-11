No início da manhã de hoje (20) uma operação da equipe do 7º Batalhão, para acabar com o baile funk na comunidade do Salgueiro, resultou na morte de um policial militar. O 2º sargento da Polícia Militar, Leandro Rumbelsperger da Silva, de 38 anos, morreu no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, depois de ser baleado por criminosos.

O militar atuava no Grupamento de Apoio Tático (GAT) do Batalhão de São Gonçalo.