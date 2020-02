Sargento da Marinha é preso após ejacular em passageira dentro de ônibus em São Gonçalo

Na manhã de hoje o terceiro sargento da Marinha, José Carlos Vidal Ferreira, foi preso em São Gonçalo acusado de ejacular em uma passageira da linha 409, da viação ABC, que faz trajeto Trindade X Niterói. A vítima está nesse momento dando depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), no Mutuá.

A mulher foi identificada como Priscilla Rodrigues, de 32 anos, e está perplexa com o que aconteceu. “Não está sendo um bom dia mas estou dando meu depoimento para uma inspetora. Essa é a terceira vez que isso aconteceu comigo mas é a primeira que eu consigo denunciar”, resumiu a funcionária pública.

Priscilla Rodrigues – Reprodução TV Globo

A vítima embarcou em Itaúna e o sargento cedeu o lugar para Priscilla sentar e começou o assédio. O caso aconteceu quando o coletivo estava na BR-101 e o motorista do coletivo não parou o ônibus para esclarecer o que estava acontecendo. A vítima teve apoio de outras mulheres que estavam no coletivo e na altura da Ilha das Flores elas gritaram pedindo ajuda da Polícia Militar. Os militares entraram no ônibus e prenderam o militar, de 35 anos, em flagrante.

A Marinha do Brasil ainda não se manifestou sobre o ocorrido mas ele é lotado no Gabinete do Comando Geral da Marinha. “Ele [o militar] já foi enquadrado e mesmo que nesses casos não ocorra o flagrante, as vítimas devem denunciar para a polícia civil investigar”, contou a delegada titular da Deam-SG, Débora Rodrigues.

Em apuração…