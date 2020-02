Sarampo: Dia D vacina cerca de 200 mil pessoas no Estado

No Dia D de vacinação contra o sarampo, que aconteceu no último sábado (15), 174.797 mil pessoas foram imunizadas no estado do Rio de Janeiro. Os postos municipais abriram das 8h às 17h para atender a população. A Secretaria de Estado de Saúde (SES), além de ajudar na mobilização, reforçou a relevância da vacina e recomendou que os responsáveis levassem as crianças para receberem a dose, única garantia contra a doença. Até o momento, a Secretaria de Estado de Saúde registrou, desde o dia 13 de janeiro, quando a campanha foi lançada, 370.743 pessoas vacinadas contra a doença.

O evento é uma data importante no calendário, pois envolve toda a sociedade em prol da vacinação. A finalidade é reforçar a cobertura vacinal e atualizar a caderneta de vacinação do grupo com maior vulnerabilidade à doença. O esquema vacinal contra o sarampo é oferecido durante todo o ano na rede pública de saúde.

Para o médico da Secretaria de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, a vacina, além de garantir a proteção individual, atua também na coletividade.

“O ato de vacinar envolve duas vertentes de proteção. A primeira consiste na imunização de um indivíduo e, no segundo momento, o que chamamos de proteção de rebanho, quando há uma proteção de toda a comunidade”, declarou Chieppe.

SES disponibiliza postos

Para incentivar a vacinação contra o sarampo no Estado do Rio de Janeiro, a SES disponibiliza postos de vacinação em locais de grande circulação de pessoas. Os pontos fixos são Central do Brasil, Metrô da Cinelândia, Praça XV, Aeroporto Santos Dumont, Rodoviária do Rio, além do IASERJ Maracanã. No Hemorio, a vacinação será feita das 7h às 18h. Além dos pontos fixos, postos móveis de vacinação da SES estarão, de terça a quinta-feira (18 a 20), das 8h às 14h, em Jacarepaguá, Japeri, Maricá e Cabo Frio.

Pessoas entre 06 meses e 59 anos devem se vacinar. Até o momento, mais de 19 mil doses foram aplicadas na passagem dos postos volantes da SES pelos municípios e nos pontos estratégicos.

Sintomas

Os principais sintomas do sarampo são mal-estar geral, febre, tosse, coriza e manchas brancas na mucosa oral. A doença também provoca conjuntivite e se caracteriza por apresentar manchas vermelhas que aparecem no rosto e se espalham por todo o corpo. O sarampo é uma doença que passa com facilidade de uma pessoa para outra por meio da fala, tosse e espirro.

Casos em que a vacina não deve ser administrada

Pessoas que apresentarem doenças agudas febris moderadas ou graves recomenda-se adiar a vacinação até modificação do quadro com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da doença. Também não é indicado o imunizante a quem recebeu imunoglobulina, sangue e derivados, transplantados de medula óssea, quem apresenta alergia ao ovo e gestantes.