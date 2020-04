Saque do auxílio emergencial começa na segunda-feira em Rio Bonito

Começa na próxima segunda-feira (27), a autorização para saque do auxílio emergencial do Governo Federal, para quem vai receber por meio da conta poupança. O dinheiro pode ser retirado nos caixas eletrônicos da agência da Caixa Econômica Federal ou em lotéricas, para isso, não é necessário o uso de cartão físico. Basta a pessoa escolher a opção “saque” no aplicativo de celular “Caixa Tem”, informar quanto deseja retirar, e o próprio sistema irá gerar um código que o beneficiário digitará no caixa eletrônico, ou apresentar na lotérica.

Segundo o secretário de Promoção Social, Vinícius Carvalho, a Secretaria tem atendido e orientado os munícipes que tem direto ao auxílio. “O benefício é importantíssimo nesse momento, quando muitos trabalhadores informais estão sem suas fontes de renda devido à pandemia do Covid-19. Esperamos que esse recurso possa auxiliar as famílias que mais precisam, sobretudo para adquirirem alimentos e honrar com suas despesas essenciais”, disse o secretário.

Os dias de saque são: 27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro, 28 de abril – nascidos em março e abril, 29 de abril – nascidos em maio e junho, 30 de abril – nascidos julho e agosto, 04 de maio – nascidos em setembro e outubro e 05 de maio – nascidos em novembro e dezembro.

Kit de alimentação escolar

A Prefeitura de Rio Bonito, deu início a entrega dos kits de alimentação escolar nas unidades municipais rurais com até 100 alunos. Além de receberem os itens, os responsáveis também receberam atividades para os alunos, além das que estão sendo disponibilizadas na Plataforma Digital. A distribuição está sendo acompanhada pela Secretária de Educação, Wanderlúbia Antunes, pela assistente social da Secretaria, Simone Duarte, e pela conselheira do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), Marta Silva.

Para Wanderlúbia Antunes, ver a distribuição começando a ser feita, é uma sensação de dever cumprido.

“Planejamos tudo isso com muito carinho, cuidado e dentro dos meios legais, por isso, ver esses responsáveis recebendo os kits para os alunos, é gratificante. Espero que ajude nesse momento tão difícil que estamos passando”.

Os próximos dias de entrega nas escolas são: Nesta sexta-feira (24) de 10h às 16h: M. Joaquim A. de Miranda (Mata) e Escola M. Fazendas das Cachoeiras (Braçanã). Na segunda-feira (27), de 10h às 16h, nas Escolas: M. Annita de S. Moraes (Prainha); M. Castro Alves (Catimbau Pequeno); M. Professora Dulcineia da S. Valadares (Ipê) e Creche São Judas Tadeu (Parque Andreia).