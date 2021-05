Saquarema: Vias da Zona Rural e Central recebem melhorias

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca de Saquarema realizou inúmeras melhorias em diversas áreas da cidade, com quase dois quilômetros de vias que estão recebendo asfalto. A área rural passou por obras de recuperação de estradas, como nos bairros Rio Mole e Rio Seco, que concentram importantes vias para a produção agrícola da cidade. Outro bairro é o Turfa, que já recebeu as etapas das obras de drenagem também.

De acordo com a Prefeitura de Saquarema as regiões rurais possuem importantes vias para escoamento da produção agrícola do município. A administração municipal está trabalhando para que os produtores rurais possam continuar tendo acesso às propriedades, possibilitando, também, que toda a produção agrícola do município chegue ao comércio e centrais de abastecimento. A Secretaria de Agricultura vai seguir com os reparos nas principais vias rurais da cidade, respeitando o cronograma de atendimento para os bairros com essa especificação.

Na sexta-feira (28) a prefeitura iniciou, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, pavimentação de ruas como por exemplo a Sabiá, Manoel José Ferreira, Mauro Vallim de Brito e parte da Cléa de Souza Marques; todas no bairro Turfa. Além da pavimentação, a drenagem foi outro destaque desta obra. Uma grande galeria medindo 270 metros de comprimento foi implantada, resolvendo os problemas de alagamento na região.

A técnica de enfermagem Rosária Couto, de 54 anos, disse que mora na Estrada dos Cajueiros, no bairro Vilatur, há mais de 10 anos e só percebe melhora nos últimos meses. “Sempre foi uma rua grande e sempre foi de terra e barro e ela está ganhando pavimentação. Isso é ótimo para quem visita a cidade e valoriza os imóveis. Se a pessoa quer paz é nessa cidade. Percebo uma mudança muito grande no investimento e nas obras da prefeitura. Eu moro há anos na cidade e agora vejo uma mudança. Saquarema é a cidade do surfe e é uma cidade para viver tranquilidade”, contou.

Raquel Morais