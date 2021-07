Saquarema vai revitalizar centro cultural que funciona na casa onde viveu Serguei

Na semana em que foi comemorado o dia mundial do rock, a Prefeitura de Saquarema anunciou que o projeto de revitalização do Templo do Rock, importante centro cultural da cidade, já está concluído. Inaugurado em 2006, o espaço reúne cartazes de shows, fotografias, CDs, discos, roupas e demais itens colecionados pelo lendário roqueiro Serguei.



O projeto prevê a implantação de um novo espaço em anexo à casa-museu, no estilo pub inglês da década de 1960. O objetivo é ampliar a potencialidade do local, dentro do contexto musical do artista, que soube projetar como ninguém o nome da cidade.



Com a revitalização, o Templo do Rock abrirá espaço para performances de artistas renomados, reforçando o prestígio que Serguei mantinha junto a importantes nomes do cenário musical nacional. Além disso, o espaço servirá de palco para os músicos locais, ajudando a divulgar novos talentos de Saquarema. Também passará a abrigar as oficinas de violão da Prefeitura, estimulando a inserção de jovens da cidade no meio musical.



O projeto prevê, ainda, a instalação de uma estátua de Serguei, que certamente será objeto de selfies que irão viralizar nas redes sociais, promovendo o alto potencial turístico da cidade. A revitalização também pretende estimular a visitação do Templo do Rock, garantindo a sustentabilidade econômica do complexo cultural.