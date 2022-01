Saquarema vai abrir Campeonato Nacional de Vôlei

A cidade de Saquarema vai respirar vôlei de praia no Festival de Verão 2022. Já tradicional no calendário esportivo e cultural do município, o Festival deste ano traz uma novidade: a disputa da 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que será realizado na Praia de Itaúna. Os jogos terão início com a disputa da categoria Sub-21 e as partidas serão disputadas, de 28 a 30 de fevereiro, na arena que será montada na Praia de Itaúna. Concluídos os jogos, acontecerão as disputas de duas categorias: Aberto e Top 8.

Além de movimentar a economia e o turismo na cidade, a realização de eventos do porte da Etapa Brasileira de Vôlei de Praia serve como incentivo ao esporte no município. “Ver grandes nomes do esporte bem pertinho de casa encanta a todos, principalmente as crianças. Eles são o futuro e temos que investir neles para que, em breve, tenhamos um saquaremense disputando os jogos da elite do vôlei nacional”, informou a Prefeita Manoela Peres.

O Festival de Verão é uma realização da Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. O evento reúne atletas profissionais e amadores em disputas de diversas modalidades, além de oferecer aulões de dança e circuitos funcionais, gratuitamente, à população. Por conta da pandemia do coronavírus, neste ano a entrada de atletas e torcedores nas arenas só será permitida após a comprovação da vacinação completa contra a Covid-19.

“Receber a 1ª etapa do Brasileiro de Vôlei de Praia é muito importante para Saquarema. Temos em nossa cidade um Centro de Treinamento de ponta, referência mundial. Estamos trabalhando para transformar a cidade na Capital Nacional dos Esportes e, para isso, ainda realizaremos neste ano o 11º Campeonato Mundial de Paramotor, a etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL) e o Circuito Internacional AlohaSpirit. Também receberemos o Saquarema Surf Festival, como etapa do QS masculino e feminino do WSL, e estamos em negociações avançadas para receber também uma etapa do Challenger Series WSL, tornando a Praia de Itaúna a única no mundo a receber 3 grandes eventos da WSL”, informou o Secretário de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.