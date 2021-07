Saquarema vacina contra Covid-19 nesse sábado

A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema confirmou que continuará neste sábado (3) com a vacinação na Campanha de Imunização Contra o Coronavírus. O Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde realizaram a entrega de 1972 doses na sexta-feira (2).

A aplicação das doses do imunizante acontece das 9h às 14hs em dois pontos: o Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem Estar, no Centro. Pode receber a vacina contra a Covid-19 homens de 46 anos e homens e mulheres de 45 anos.

Qualquer nova remessa de vacinas que chega ao município é informada nos canais de comunicação da Prefeitura de Saquarema. Além disso, há o acompanhamento de todas as entregas feitas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado de Saúde, com a disponibilização dos ofícios e Notas Técnicas para orientação da aplicação das doses.