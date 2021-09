Saquarema terá novas linhas de ônibus para a população

Moradores de diferentes partes de Saquarema devem ficar atentos com a circulação de ônibus pelo município. Isso porque a prefeitura está divulgando novos horários que foram acrescentados às linhas de transporte público. A reestruturação é realizada no mesmo momento em que moradores passam a usufruir do programa Tarifa Solidária, que possibilita o pagamento de metade do valor da passagem nos ônibus urbanos para quem estiver cadastrado. A nova circulação estará completamente à disposição dos moradores a partir do dia 4 de outubro.

Os novos horários de circulação de ônibus serão somados aos já existentes até a data anunciada dos novos horários passar a vigorar em definitivo com mais linhas e novos itinerários. Com isso, todo o município será contemplado com a diminuição de intervalos em todas as linhas e mais ônibus circulando. Os novos horários podem ser consultados no site da prefeitura, o saquarema.rj.gov.br.

Inscrições seguem abertas

Ainda dentro do pacote de melhoria da mobilidade urbana, a prefeitura segue entregando aos beneficiários já inscritos o primeiro lote com 9.329 cartões do programa Tarifa Solidária. Os cartões, que garantem aos moradores de 6 a 64 anos o pagamento de metade da tarifa nas linhas de ônibus municipais operacionalizadas pela concessionária Rio Lagos, podem ser retirados sempre nos mesmos pontos onde foram realizados os cadastros.

As inscrições para quiser ter acesso ao benefício continuam abertas. Para se inscrever basta fazer o pré-cadastro no site www.beneficiotarifario.com.br/cad/saquarema e comparecer para cadastramento nos pontos montados na escola Ismênia de Barros Barroso, em Jaconé, e no Centro Administrativo, na Avenida Saquarema, 4299, no Porto da Roça.

No momento da efetivação do cadastro é necessária a apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Na ocasião, também será feita a foto do beneficiário para inserção no banco de dados do sistema RioCard. É necessário ter o CPF para a utilização do benefício, regra que se aplica inclusive às crianças. Tanto para a retirada dos cartões quanto para novas inscrições, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. O programa pretende atingir cerca de 60 mil usuários, ou 66% da população de Saquarema.

“Estes são os primeiros passos para modernizarmos e ampliarmos o sistema de transporte público em Saquarema e podermos atender um número cada vez maior de moradores em diversos bairros da cidade”, afirmou a prefeita Manoela Peres.

Fiscalização – Para acompanhar a maior oferta de coletivos e a ampliação dos serviços resultantes não só da novos horários e itinerários, mas do barateamento das passagens, a Prefeitura também está se preparando para melhor atender aos usuários.

“O setor de Fiscalização de Transportes está sendo reestruturado para atuar ainda mais no município. A população pode sugerir, solicitar, reclamar e elogiar o serviço prestado pelos ônibus na cidade através do e-mail ouvidoria@saquarema.rj.gov.br. A demanda será encaminhada e nossos fiscais atuarão para melhorar o transporte público em Saquarema”, completou o secretário municipal de Transporte e Serviços Públicos, Lindonor Ferreira.