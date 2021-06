Saquarema terá barreiras sanitárias para feriado de Corpus Cristhi

A Prefeitura de Saquarema intensificará as ações de enfrentamento ao Coronavírus. Além de reforçar a fiscalização na cidade, barreiras sanitárias serão implantadas, novamente, a partir de quarta-feira (2/06), com equipes da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública fiscalizando a chegada de veículos nos acessos ao município. As barreiras permanecerão até o dia 07 de junho.

Para ter acesso à cidade, é necessário apresentar comprovante de residência, ou no caso de aluguel de domicílio, o respectivo contrato, ambos no próprio nome. Já para quem que se hospedará em pousadas ou hotéis, será obrigatório a apresentação de voucher de reserva. Pessoas sem essas credenciais não terão acesso à cidade.

Mesmo que a imunização contra a Covid-19 esteja acontecendo, é fundamental que a população tenha cuidado com aglomerações, especialmente em feriados. “Evitar viagens desnecessárias e tomar os cuidados básicos, como o uso de máscara e álcool em gel, é essencial para evitarmos uma nova onda de infecção do Coronavírus”, afirma o Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública, Evanildo Andrade dos Santos.

Para denúncias sobre descumprimento aos decretos de enfrentamento à Covid-19, a população deve entrar em contato pelo telefone (22) 99600-8948. O número recebe ligações e também mensagens via aplicativo WhatsApp.

DECRETO AMPLIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO NA CIDADE

Na tarde desta segunda-feira (31), saiu na edição extra do Diário Oficial de Saquarema o novo decreto ampliando as medidas de prevenção e combate à disseminação do coronavírus. Diversas ações serão tomadas na cidade, com restrições a aglomerações em espaços públicos e privados.

De acordo com o Decreto 2135, ficam proibidos o acesso e a permanência de pessoas nas praias oceânicas, lagoas, rios e cachoeiras do município, no período compreendido entre 02 e 09 de junho de 2021, inclusive para a prática de quaisquer atividades de lazer, recreativas e esportivas.

Outra determinação do decreto é a proibição do estacionamento de veículos nas vias de acesso às praias oceânicas, lagoas e rios, também no período compreendido entre 02 e 09 de junho de 2021. O decreto também determina a proibição de partidas de futebol amador e a presença e público nas partidas profissionais.

No mesmo período, as atividades de bares, lanchonetes, cafeterias, lojas de conveniência, restaurantes e pizzarias somente poderão funcionar com capacidade máxima de 50% de ocupação de mesas e cadeiras, sendo obrigatório o uso de máscaras e a disponibilização de álcool em gel, estando proibidas música ao vivo, mecânica e pistas de dança, com os seguintes horários de encerramento das atividades:

Bares, lanchonetes, cafeterias e lojas de conveniência: encerramento das atividades às 20h.

Restaurantes e pizzarias, encerramento das atividades às 22h.

O não cumprimento sujeitará o infrator às seguintes penalidades:

Cidadão: advertência; multa mínima de R$ 106,50 (cento e seis reais e cinquenta centavos) e demais medidas coercitivas para impedir a propagação de doença contagiosa.

Empresário: advertência, multa mínima de R$ 1.000,00 (mil reais); interdição do estabelecimento comercial ou de serviço e demais medidas coercitivas para impedir a propagação de doença contagiosa.