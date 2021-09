Saquarema terá aumento no repasse do ICMS para 2022

O município de Saquarema, recentemente contemplado com parte da verba do leilão da Cedae, deve ganhar mais um aporte financeiro para os cofres públicos. Isso porque após conseguir um incremento expressivo do repasse do ICMS para a cidade em 2021, a Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação conseguiu novo aumento estimado no repasse do imposto para o ano de 2022.

Depois de um trabalho da equipe de Auditoria Tributária, o município poderá receber mais de R$ 100 milhões relativos ao ICMS para 2022. Para 2021, o valor previsto a ser recebido era de R$ 106 milhões. Já para 2022, os índices estaduais apontam para uma arrecadação de R$ 208 milhões, o que representa um crescimento de mais de 96 %. Com a nova projeção, já são mais de duzentos e noventa e sete milhões de reais que Saquarema receberá de 2018 até 2022, somente com o trabalho desenvolvido pela Auditoria Fiscal.

“Saquarema saiu do 54º lugar em arrecadação do ICMS em 2017 para 16º posição em 2021. Para o ano que vem, seremos o 8º município do Estado do Rio de Janeiro a receber mais repasses do ICMS. Isso é um salto de 46 posições em 5 anos, fruto de um bom trabalho dos nossos auditores fiscais”, informou a prefeita Manoela Peres.

Com a nova previsão de repasse do ICMS, Saquarema só ficará atrás de municípios cujas administrações tributárias são estruturadas e a circulação de mercadorias é maior, como Niterói, Maricá, Angra dos Reis e Duque de Caxias, por exemplo.

Embora o aumento da arrecadação seja projetado pelo município e pelo estado, a Secretaria de Municipal de Planejamento, de acordo com as boas práticas de gestão orçamentária e adotando o princípio orçamentário da Prudência, estimou a receita referente à cota-parte do ICMS na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022 em valores mais prudentes.

Mais benefícios para o município

O incremento no repasse do ICMS serve como fonte para financiamento de diversos programas e políticas públicas adotadas e postas em prática no município nesses últimos anos. Com a nova receita, a Prefeitura pode executar ações como o PROEIS, o Cartão Cidadão, o Cartão Bem Viver, o Cartão Alimentação do funcionalismo público; o Transporte Universitário, o Programa Jovem Cidadão, a Tarifa Solidária, além de outros.

Além de programas sociais, a receita do ICMS pode ser empregada em diversas obras, importantes para a melhoria da infraestrutura urbana da cidade.